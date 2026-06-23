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Takáč: Pre sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea bude stretnutie
Dodal, že po tejto diskusii padne definitívne rozhodnutie o presune. Zo sťahovania LDM sa podľa neho stala politická téma.
Autor TASR
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Zvolen 23. júna (TASR) - Pre plánované sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) zo Zvolena do Svätého Antona sa uskutoční odborné stretnutie organizácií a inštitúcií. Na ňom vysvetlia argumenty a dôvody jeho presunu. Pre TASR to v utorok uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Dodal, že po tejto diskusii padne definitívne rozhodnutie o presune. Zo sťahovania LDM sa podľa neho stala politická téma. „Tí ľudia, ktorí sú proti tomu, rozprávajú klamlivé a zavádzajúce informácie,“ zdôraznil. Cieľom zmeny sídla podľa ministra je, aby viac ako 50.000 exponátov LDM ukázali širokej verejnosti. „Zverejnených je len niekoľko kusov, ktoré je možné reálne vidieť. Všetko ostatné je v rôznych archívoch,“ podotkol.
Návštevnosť vo Zvolene je podľa neho nízka a do Múzea vo Svätom Antone príde ročne približne 70.000 turistov. „Musíme poprepájať lesníctvo, poľovníctvo, drevárstvo a s tým spojené veci čo najširšiemu spektru ľudí na Slovensku,“ zdôraznil s tým, že všetko sa deje na základe reálnych faktov.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka spomenul, že mestské zastupiteľstvo chce udržať múzeum v meste a nesúhlasí s jeho sťahovaním. Podľa neho patrí do Zvolena, ktoré je mestom lesníctva. Zároveň potvrdil komunikáciu s ministrom pôdohospodárstva. Verí, že túto situáciu sa spoločnými rokovaniami podarí doriešiť. „Je to jediné lesnícke múzeum na Slovensku, ktoré má celoštátnu pôsobnosť. Budeme robiť všetko tak, aby sme ho zachovali,“ vyhlásil Maňka.
Zachovať LDM vo Zvolene chce aj občianska iniciatíva Zachráňme múzeum. Jeho členkou je aj autorka výstav Tatiana Figurová, ktorá v múzeu pracovala 20 rokov. Poznamenala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR uviedla, že nepôjde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj.
Dodal, že po tejto diskusii padne definitívne rozhodnutie o presune. Zo sťahovania LDM sa podľa neho stala politická téma. „Tí ľudia, ktorí sú proti tomu, rozprávajú klamlivé a zavádzajúce informácie,“ zdôraznil. Cieľom zmeny sídla podľa ministra je, aby viac ako 50.000 exponátov LDM ukázali širokej verejnosti. „Zverejnených je len niekoľko kusov, ktoré je možné reálne vidieť. Všetko ostatné je v rôznych archívoch,“ podotkol.
Návštevnosť vo Zvolene je podľa neho nízka a do Múzea vo Svätom Antone príde ročne približne 70.000 turistov. „Musíme poprepájať lesníctvo, poľovníctvo, drevárstvo a s tým spojené veci čo najširšiemu spektru ľudí na Slovensku,“ zdôraznil s tým, že všetko sa deje na základe reálnych faktov.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka spomenul, že mestské zastupiteľstvo chce udržať múzeum v meste a nesúhlasí s jeho sťahovaním. Podľa neho patrí do Zvolena, ktoré je mestom lesníctva. Zároveň potvrdil komunikáciu s ministrom pôdohospodárstva. Verí, že túto situáciu sa spoločnými rokovaniami podarí doriešiť. „Je to jediné lesnícke múzeum na Slovensku, ktoré má celoštátnu pôsobnosť. Budeme robiť všetko tak, aby sme ho zachovali,“ vyhlásil Maňka.
Zachovať LDM vo Zvolene chce aj občianska iniciatíva Zachráňme múzeum. Jeho členkou je aj autorka výstav Tatiana Figurová, ktorá v múzeu pracovala 20 rokov. Poznamenala, že sťahovanie je bezprecedentný krok. Podľa nej argumentácie o nízkej návštevnosti nie sú presné a neprezrádzajú nič o kvalite práce zamestnancov LDM.
Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR uviedla, že nepôjde o zánik múzea, ale o jeho transformáciu a ďalší rozvoj.