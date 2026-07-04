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Takáč: Pri zonáciách NP nie sú ohrozené míľniky ani vyplatenie peňazí
Takáč odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu míľnika plánu obnovy.
Autor TASR
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Bratislava 4. júla (TASR) - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov (NP) nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na tvrdenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu.
Takáč odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu míľnika plánu obnovy. „Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakého ohrozenia míľnika,“ zdôraznil. Spôsobuje to podľa ministra len to, že ak budú chcieť národné parky realizovať niektoré úkony, ktoré vedia odborne vykonávať štátne lesy, budú to riešiť práve štátne lesy ako štátna inštitúcia. Pripomenul, že pozemky, ktoré boli doteraz v gescii štátnych lesníkov, prechádzajú pod národné parky. Minister nerozumie, čo sleduje Kuffa svojimi vyjadreniami. Verí, že sa situácia upokojí.
Rokovania s Kuffom pri príprave zonácií za uplynulého vyše roka označil Takáč za katastrofálne. „Intenzívna komunikácia s ministerstvom životného prostredia, ktoré zastupoval štátny tajomník Kuffa, veľakrát neviedla k žiadnym výsledkom. Tie rokovania boli veľmi katastrofálne, neprichádzali, menili sa čísla, menili sa informácie,“ skonštatoval. Naopak, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) a generálnemu tajomníkovi služobného úradu na envirorezorte Marekovi Chovanovi sa poďakoval. „V závere riešenia týchto zonácií v zásade dotiahli všetky problematické a sporné otázky a veci, hlavne z pohľadu štátnych lesov,“ dodal.
Minister pôdohospodárstva označil zonáciu za výmysel, ktorý do plánu obnovy dala ako jeden z míľnikov predchádzajúca vláda. V budúcnosti by sa podľa jeho slov mohla urobiť revízia národných parkov v rámci zonácie „zdravým sedliackym rozumom“.
Kuffa trvá na tom, že schválené zonácie NP negujú ich reformu. Je presvedčený, že Európska komisia to vyhodnotí ako zvrátenie míľnika plánu obnovy. Ohrozených je podľa neho 450 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú byť ešte len vyplatené, a taktiež aj vyplatená jedna miliarda v súvislosti s reformou národných parkov. V uznesení je podľa Kuffu napísané, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Taraba deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Kuffa podľa neho klame.
Takáč odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu míľnika plánu obnovy. „Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakého ohrozenia míľnika,“ zdôraznil. Spôsobuje to podľa ministra len to, že ak budú chcieť národné parky realizovať niektoré úkony, ktoré vedia odborne vykonávať štátne lesy, budú to riešiť práve štátne lesy ako štátna inštitúcia. Pripomenul, že pozemky, ktoré boli doteraz v gescii štátnych lesníkov, prechádzajú pod národné parky. Minister nerozumie, čo sleduje Kuffa svojimi vyjadreniami. Verí, že sa situácia upokojí.
Rokovania s Kuffom pri príprave zonácií za uplynulého vyše roka označil Takáč za katastrofálne. „Intenzívna komunikácia s ministerstvom životného prostredia, ktoré zastupoval štátny tajomník Kuffa, veľakrát neviedla k žiadnym výsledkom. Tie rokovania boli veľmi katastrofálne, neprichádzali, menili sa čísla, menili sa informácie,“ skonštatoval. Naopak, ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) a generálnemu tajomníkovi služobného úradu na envirorezorte Marekovi Chovanovi sa poďakoval. „V závere riešenia týchto zonácií v zásade dotiahli všetky problematické a sporné otázky a veci, hlavne z pohľadu štátnych lesov,“ dodal.
Minister pôdohospodárstva označil zonáciu za výmysel, ktorý do plánu obnovy dala ako jeden z míľnikov predchádzajúca vláda. V budúcnosti by sa podľa jeho slov mohla urobiť revízia národných parkov v rámci zonácie „zdravým sedliackym rozumom“.
Kuffa trvá na tom, že schválené zonácie NP negujú ich reformu. Je presvedčený, že Európska komisia to vyhodnotí ako zvrátenie míľnika plánu obnovy. Ohrozených je podľa neho 450 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú byť ešte len vyplatené, a taktiež aj vyplatená jedna miliarda v súvislosti s reformou národných parkov. V uznesení je podľa Kuffu napísané, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Taraba deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. Kuffa podľa neho klame.