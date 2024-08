Takáč: Sloboda je hodnota, o ktorú musíme neustále dbať a chrániť ju

Uhrovec 24. augusta (TASR) - Sloboda nie je samozrejmosťou, ale je to hodnota, o ktorú musíme neustále dbať a chrániť ju. Počas sobotných krajských osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na Jankovom vŕšku v okrese Bánovce nad Bebravou to povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



"SNP nás ako národ postavilo pred 80 rokmi na víťaznú stranu dejín. Ukázalo svetu, že Slováci odmietajú kolaboráciu s nacistickým Nemeckom a sú ochotní bojovať za svoje ideály. Impozantná mohyla na Jankovom vŕšku symbolizuje slobodu a novú cestu slovenského národa. Je to memento, a na to musíme spoločne všetci pamätať," uviedol v slávnostnom príhovore Takáč.



Podľa neho je našou povinnosťou uchovávať pamiatku hrdinov SNP a odovzdávať ich odkaz ďalším generáciám. "Odvahu a odhodlanie obyčajných ľudí si dnes s odstupom času vážime o to viac, lebo už poznáme skutočnú cenu mieru a slobody. Nech je pre nás hrdinstvo partizánov inšpiráciou k tomu, aby sme si vážili demokraciu, ľudské práva a slobodu, za ktoré oni položili svoje životy," vyhlásil Takáč.



Poznamenal, že budúcotýždňové celoslovenské oslavy 80. výročia SNP budú otvorené verejnosti. "Osemdesiat rokov je podľa mňa veľké číslo a som rád, že vláda si uctieva a pripomína SNP patričným spôsobom, čo nebolo štandardom po minulé roky," dodal minister.



Krajské oslavy 80. výročia SNP pripravil Trenčiansky samosprávny kraj, mestá Bánovce nad Bebravou a Partizánske, obec Uhrovec a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. Súčasťou slávnosti boli ukážky bojov z druhej svetovej vojny, pochod Nesmrteľného pluku a zapálenie vatry. V kultúrnom programe sa predstavili rocková skupina Gladiátor, umelecký súbor Lúčnica či hudobná skupina Sokoly.