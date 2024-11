Takáč v Bruseli riešil aj pravidlo n+3 pre agrosektor a tiež eurofondy

Brusel 18. novembra (TASR) - Slovensko na pondelňajšej Rade EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli riešilo nevyčerpané eurofondy v tomto sektore aj "pravidlo n+2" v spoločnej poľnohospodárskej politike. Pre TASR to uviedol minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po skončení rokovaní.



Takáč potvrdil, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré chcú návrat využívania eurofondov do podoby "n+3" namiesto súčasného "n+2". Eurofondy pre agrosektor z predošlého programovacieho obdobia by sa tak mohli využívať tri roky a nie podľa súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky dva roky.



"V mojom vystúpení som deklaroval, že podporujeme zmenu pravidla na n+3, tak ako to bolo v predchádzajúcom programovacom období," uviedol. Považuje to za nevyhnutný krok, lebo kvôli komplikovanej byrokracii a administratívnej náročnosti sa nedarí načas realizovať podporené projekty.







"Nevieme v stanovenom čase vyčerpať pridelené prostriedky. Je to veľký problém. Aj z hľadiska stavebných povolení, rôznych vybavovačiek. Pre poľnohospodárov a potravinárov to nie je jednoduché. Na jednej strane zjednodušujeme byrokraciu, ale na druhej strane ide o komplikovaný proces a preto pravidlo n+3 uvítame," vysvetlil Takáč. Vyjadril nádej, že nový eurokomisár pre poľnohospodárstvo tieto aspekty zohľadní.



Minister priznal, že na Rade ministrov riešil aj otázku čerpania financií z druhého piliera spoločnej agropolitiky pre poľnohospodárov, s čím má Slovensko tiež problémy. Netajil sa obavami, že nám prepadnú "značné prostriedky", lebo súčasná vláda nestihla za rok urobiť to, čo bolo treba sprocesovať za predošlé tri roky. Ide o 230 miliónov eur, ktoré treba vyčerpať do konca decembra.



Pripomenul, že ešte stále existuje možnosť pomoci zo strany Európskej komisie, ktorá pripravuje najmenej dva mechanizmy. Jeden z nich sa týka podpory pre agrosektor po škodách spôsobených suchom či zaplavenými poliami.



"Pokiaľ by došlo k urýchlenému schváleniu mechanizmu, čo prisľúbila aj predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová, ak bude EÚ v tomto pružná, tak z toho vieme tento rok vyčerpať 55 miliónov eur. Pre malých a stredných poľnohospodárov, ktorí boli postihnutí naprieč celým Slovenskom," povedal Takáč.



Veľký problém podľa neho spôsobila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá v rokoch 2020-21 zostala bez akreditácie a jeden rok bez možnosti vyplácať platby farmárom.



"My teraz argumentujeme Európskej komisii, že na strane PPA bola nemožnosť vyplácať a budeme žiadať, aby nám nejaké projekty v nejakej výške uznali, aby sme ich nemuseli vyčerpať tento rok, ale na ten budúci a zachránili tak nejaké peniaze," uviedol Takáč.



Dodal, že vláda na budúci rok chystá viacero náročných krokov, napríklad nové finančné nástroje či využiť Slovenský investičný holding (SIH) na dlhodobé úvery pre farmárov.



"Ten mechanizmus na budúci rok z pohľadu vyčerpania európskych finančných prostriedkov bude rýchlejší," odkázal minister.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)