Takáč:Na farme za obcou Jurová sa začne v stredu s likvidáciou dobytka

Holice 8. apríla (TASR) - Na farme za obcou Jurová v okrese Dunajská Streda, ktorá bola zasiahnutá nákazou slintačky a krívačky, sa začne v stredu 9. apríla s likvidáciou hovädzieho dobytka. Po stretnutí so starostami obcí Dunajskostredského okresu o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



„Dnes sa kompletne presunula technika z Plaveckého Štvrtka na farmu Jurová, kde sa zajtra začne porážanie hospodárskych zvierat,“ povedal minister. Ide o chov približne 870 kusov býkov. Na ich likvidáciu bude v maximálne možnej miere využívaná kafiléria v Žiline. Do úvahy prichádzajú aj jamy vo vojenských priestoroch na Záhorí a pri Leviciach.



Minister ďalej informoval, že na farmách sa začali realizovať kontroly zamerané na dodržiavanie aktuálne platných nariadení. Zistené boli viaceré nedostatky. „Pre mňa veľkým a nemilým prekvapením je, že dva poľnohospodárske subjekty odmietli pustiť zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do poľnohospodárskeho dvora a ukázať im, či všetko dodržujú,“ podotkol. Poľnohospodárov opakovane vyzval na dodržiavanie opatrení.



Slintačka a krívačka bola potvrdená v šiestich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove, v Plaveckom Štvrtku a Jurovej. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.