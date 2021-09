Pezinok 10. septembra (TASR) - Takáčovec Matej Z. bude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom v piatok popoludní na neverejnom zasadnutí sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Médiá o tom informovala obhajkyňa Mateja Z. Ivana Štefanková a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus.



Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže Matej Z. podal voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR. Do väzby ide z dôvodu pokračovania trestnej činnosti a dôvodu možného úteku. Obvinený je z nových štyroch skutkov, ktoré sa podľa prokurátora ÚŠP dotýkajú bratislavskej skupiny takáčovcov.



"Súd sa zaoberal skutkami, ktoré sa mu kladú za vinu. Voči uvedenému sme podali okamžite sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Sú to štyri skutky, ktoré by som zatiaľ nechcela bližšie rozoberať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie. Vystupuje v pozícii obvineného. Sú to aj nové, aj staršie veci. Dôvodmi väzby sú pokračovacia trestná činnosť a úteková," uviedla advokátka. Z Chorvátska, kde pôvodne žiadal azyl, sa podľa nej vrátil z rodinných dôvodov.



Takáčovec je obvinený aj v kauze manipulovania svedeckých výpovedí. O tom, či ho bude vypočúvať Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), advokátka nevedela informovať.



Príslušníci NAKA zadržali Mateja Z. v piatok ráno na hraničnom priechode s Maďarskom. Matej Z. je jedným z trojice obvinených svedkov v mediálne známych policajných kauzách. Okresný súd Bratislava III na neho vydal 11. augusta európsky zatýkací rozkaz. Európsky zatýkací rozkaz a príkaz na zatknutie vydal aj ŠTS v Pezinku 27. augusta.