Bratislava 14. februára (TASR) – Takmer 11.000 žiakov si chce podať prihlášku na talentové odbory stredných škôl. Vyplýva to z prieskumu záujmu na základných školách, ktorý realizovali školské výpočtové strediská. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Najväčší záujem žiaci prejavovali o štúdium na bilingválnych gymnáziách, stredných športových školách a pedagogických a sociálnych akadémiách. Žiaci majú čas na rozhodnutie podať si prihlášku na strednú školu, kde sa vyžadujú talentové prijímacie pohovory, do 20. februára.



"Prijímacie skúšky na overenie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a nadania uchádzačov sa následne budú konať v termíne od 15. marca do 30. apríla," uviedol rezort školstva. Presný termín skúšok si určí každá škola zvlášť.



Ak sa žiak hlásil na strednú školu s talentovými skúškami a neuspel na nich, má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na bežné stredné školy.