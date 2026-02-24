< sekcia Slovensko
Takmer 50,6 milióna lykožrútov v lapačoch
LESY SR v roku 2025 ochránili približne 126 tisíc smrekov.
Autor OTS
Banská Bystrica 24. februára (OTS) - LESY SR vyhodnotili odchytové zariadenia za rok 2025, zamerané na podkôrny hmyz v smrekových porastoch. Celkovo sa podarilo zachytiť takmer 29,5 milióna jedincov lykožrúta smrekového a viac ako 21,1 milióna jedincov lykožrúta lesklého, spolu vyše 50,6 milióna chrobákov. Odchyt je súčasťou preventívnych opatrení, ktoré pomáhajú znižovať riziko premnoženia a následných škôd na lesných porastoch.
LESY SR v roku 2025 zaznamenali v lapačoch na podkôrny hmyz odchyt spolu 50 592 383 jedincov dvoch kľúčových škodcov smrekových porastov. Z celkového počtu tvoril lykožrút smrekový 29 484 221 jedincov a lykožrút lesklý 21 108 162 jedincov. Ide o údaje z vyhodnotenia odchytových zariadení, ktoré LESY SR využívajú ako súčasť komplexnej ochrany lesa, od monitoringu až po včasné zásahy v teréne.
Najvyššie odchyty boli v roku 2025 evidované najmä v oblastiach s rozsiahlejšími smrekovými porastmi. Výrazné hodnoty dosiahli napríklad regióny Horehronie, Liptov a Poľana, kde sa zároveň sústreďuje aj intenzívnejší monitoring a operatívne kontroly porastov. Dáta z tzv. lapačov pomáhajú lesníkom rýchlo vyhodnotiť riziko premnoženia a nasmerovať kapacity tam, kde je to najviac potrebné, aby sa predišlo plošným škodám.
Čísla v miliónoch sa ťažko predstavujú, preto LESY SR urobili aj orientačný prepočet na objem. Odchyt lykožrúta smrekového predstavuje približne 737 litrov, odchyt lykožrúta lesklého približne 35 litrov. Aj tento pohľad ukazuje, aký význam má preventívny odchyt pre zníženie rizika premnoženia. V lapačoch skončili doslova „stovky litrov“ podkôrneho hmyzu, ktorý by inak zvyšoval tlak na smrekové porasty počas celej sezóny.
Odchyt v roku 2025 má aj konkrétny dopad v teréne. Pri orientačnom predpoklade, že 400 dospelých jedincov podkôrneho hmyzu dokáže počas roka usmrtiť jeden strom, predstavuje tento odchyt ochranu približne 126 480 smrekov. Je to približne 350 hektárov porastov, teda približne 500 futbalových ihrísk.
LESY SR budú v monitoringu a ochranných opatreniach pokračovať aj v roku 2026. Cieľom je včas identifikovať ohniská, znižovať riziko premnoženia a chrániť stabilitu porastov, aby lesy plnili všetky svoje funkcie.
LESY SR v roku 2025 zaznamenali v lapačoch na podkôrny hmyz odchyt spolu 50 592 383 jedincov dvoch kľúčových škodcov smrekových porastov. Z celkového počtu tvoril lykožrút smrekový 29 484 221 jedincov a lykožrút lesklý 21 108 162 jedincov. Ide o údaje z vyhodnotenia odchytových zariadení, ktoré LESY SR využívajú ako súčasť komplexnej ochrany lesa, od monitoringu až po včasné zásahy v teréne.
Najvyššie odchyty boli v roku 2025 evidované najmä v oblastiach s rozsiahlejšími smrekovými porastmi. Výrazné hodnoty dosiahli napríklad regióny Horehronie, Liptov a Poľana, kde sa zároveň sústreďuje aj intenzívnejší monitoring a operatívne kontroly porastov. Dáta z tzv. lapačov pomáhajú lesníkom rýchlo vyhodnotiť riziko premnoženia a nasmerovať kapacity tam, kde je to najviac potrebné, aby sa predišlo plošným škodám.
Čísla v miliónoch sa ťažko predstavujú, preto LESY SR urobili aj orientačný prepočet na objem. Odchyt lykožrúta smrekového predstavuje približne 737 litrov, odchyt lykožrúta lesklého približne 35 litrov. Aj tento pohľad ukazuje, aký význam má preventívny odchyt pre zníženie rizika premnoženia. V lapačoch skončili doslova „stovky litrov“ podkôrneho hmyzu, ktorý by inak zvyšoval tlak na smrekové porasty počas celej sezóny.
Odchyt v roku 2025 má aj konkrétny dopad v teréne. Pri orientačnom predpoklade, že 400 dospelých jedincov podkôrneho hmyzu dokáže počas roka usmrtiť jeden strom, predstavuje tento odchyt ochranu približne 126 480 smrekov. Je to približne 350 hektárov porastov, teda približne 500 futbalových ihrísk.
LESY SR budú v monitoringu a ochranných opatreniach pokračovať aj v roku 2026. Cieľom je včas identifikovať ohniská, znižovať riziko premnoženia a chrániť stabilitu porastov, aby lesy plnili všetky svoje funkcie.