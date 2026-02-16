< sekcia Slovensko
Takmer 6000 ľudí počítalo vtákov, dominovala sýkorka
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Takmer 6000 ľudí spočítalo počas tohtoročnej Vtáčej hodinky 141.862 vtákov, účastníci spravili 4013 hodinových pozorovaní. Na kŕmidlách sa najviac objavila sýkorka veľká, potom vrabec domový a vrabec poľný. TASR o tom informovala Zuzana Paulo Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá Vtáčiu hodinku organizovala.
„Vo frekvencii výskytu, teda v tom, na koľkých miestach sa druh objavil, patrili prvé tri miesta sýkorke veľkej, sýkorke belasej a drozdovi čiernemu. Poradie na čele rebríčka sa pritom počas prvých troch ročníkov výraznejšie nemenilo, čo naznačuje stabilné zloženie najčastejších zimujúcich druhov pri kŕmidlách a potvrdzuje správnosť údajov,“ skonštatovala Paulo Lackovičová.
Spracovanie dát z Vtáčej hodinky zahŕňalo podľa organizátorov kontrolu nezvyčajných a zriedkavých pozorovaní, overovanie podozrivých záznamov, odfiltrovanie hlásení, ktoré nespĺňali metodiku sčítania, ako aj zapracovanie všetkých údajov doručených papierovou formou či e-mailom. „Až po tomto procese bolo možné výsledky považovať za finálne a porovnateľné v čase,“ dodali. Získané údaje budú slúžiť na dlhodobé sledovanie trendov zimujúcich vtákov na Slovensku a porovnanie s ďalšími ročníkmi.
Zároveň sa do Vtáčej hodinky tento rok zapojilo vyše 40 škôl, taktiež aj viaceré komunitné centrá, rodiny či neformálne skupiny priateľov. „Každé jedno pozorovanie má význam. Teší nás, že mnohí ľudia berú Vtáčiu hodinku ako príležitosť stretnúť sa, spomaliť a vnímať prírodu spolu,“ uviedla Paulo Lackovičová.
Priblížila, že ďalší ročník Vtáčej hodinky sa uskutoční 8. až 10. januára 2027. Ľudí povzbudzuje, aby pomáhali vtákom, vytvárali im hniezdne príležitosti, ponechávali úkryty v záhradách, starali sa o zeleň a prikrmovali ich v zime.
