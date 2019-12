Takmer na celom Slovensku treba počítať s hmlou a poľadovicou

Bratislava 8. decembra (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu a tvorbu poľadovice takmer na celom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého stupňa.



S hmlou s viditeľnosťou 50 až 200 metrov treba počítať od nedeľného večera až do pondelkového (9. 12.) doobedia. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.



Na väčšine územia treba zároveň dávať pozor na poľadovicu. Výstrahy platia pre takmer všetky kraje okrem Bratislavského a Trnavského. Výstraha platí predbežne do pondelka do 12.00 h.