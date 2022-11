Takmer nikde na Slovensku nie je snehová pokrývka,na Martina nesnežilo

Bratislava 12. novembra (TASR) - Takmer nikde na Slovensku nie je snehová pokrývka a 11. novembra na Martina ani nikde nesnežilo. Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Trochu snehu je v týchto dňoch len v najvyšších polohách Tatier, prípadne v tatranských žľaboch. Na vrchole Lomnického štítu nám v piatok (11. 11.) ráno pozorovateľ hlásil 13 centimetrov snehu," píše SHMÚ.



Meteorológovia tiež skonštatovali, že pranostika o Martinovi na bielom koni na Slovensku málokedy vychádza. Argumentujú aj výsledkami analýzy klimatológov z roku 2016. "Táto pranostika hovorí skôr o priemernom prvom dni so snežením a nie so súvislou snehovou pokrývkou a platila viac v minulosti ako v súčasnosti," dodal SHMÚ.