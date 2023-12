Takmer tretina Slovákov považuje rok 2023 za horší, ako očakávala

Bratislava 30. decembra (TASR) - Takmer tretina obyvateľstva Slovenska (29 percent) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2023 za horší, ako očakávala na jeho začiatku. Deväť percent obyvateľstva ho dokonca hodnotí ako výrazne horší. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v novembri 2023 realizovala agentúra Go4insight.



"Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2023 takmer štvrtina obyvateľov Slovenska (22 percent). Pre polovicu obyvateľstva (49 percent) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2023," priblížil Rastislav Kočan z agentúry realizujúcej prieskum.



Oproti minulosti výrazne klesol podiel tých, ktorí hodnotia končiaci sa rok negatívne. A to zo 48 percent v roku 2022 na 29 percent v roku 2023. Najpozitívnejšie hodnotia rok 2023 mladí ľudia do 24 rokov. Naopak, najnegatívnejšie hodnotí končiaci sa rok najstaršia veková skupina nad 60 rokov.



Najvýznamnejším dôvodom nespokojnosti boli ekonomické dôvody. "Viac ako polovica tých, čo uplynulý rok hodnotili negatívne, uviedli ako dôvod svojho negatívneho hodnotenia zhoršenie osobnej finančnej situácie a takisto približne polovica uviedla aj zhoršenie všeobecnej ekonomickej situácie na Slovensku," uviedol Kočan. Nasleduje negatívne vnímanie politickej situácie na Slovensku a nepriaznivý zdravotný stav.



Tí, pre ktorých bol rok 2023 napokon lepší, ako očakávali, vychádzali pri svojom pozitívnom hodnotení najmä z dôvodov, ktoré sa týkajú súkromnej sféry, osobných financií, vzťahov a osobného prežívania.



V prieskume odpovedalo v novembri 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov. Prieskum realizovali metódou multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.