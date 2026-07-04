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Takmer všetky volebné miestnosti sa o 22.00 h zatvorili
Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 4. júla (TASR) - Takmer vo všetkých volebných miestnostiach sa v sobotu o 22.00 h skončilo referendum. V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota sa hlasuje pre oneskorené otvorenie miestnosti až do 22.30 h. V jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predĺžil čas hlasovania do 22.15 h. Oficiálne výsledky oznámi štátna volebná komisia v nedeľu (5. 7.) ráno na tlačovej konferencii. Priebežné a definitívne výsledky referenda bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
ŠÚ SR na webe volbysr.sk informuje, že priebežné výsledky referenda sa budú zverejňovať až po uzavretí všetkých volebných miestností, keďže Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rozhodla o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch.
Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h. V desiatom referende v histórii samostatnej SR voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
ŠÚ SR na webe volbysr.sk informuje, že priebežné výsledky referenda sa budú zverejňovať až po uzavretí všetkých volebných miestností, keďže Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rozhodla o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch.
Volebné miestnosti boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h. V desiatom referende v histórii samostatnej SR voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum sa podľa vyjadrení polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh referendového dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom.
V referende sa dalo hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nebola predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.
Výsledky referenda sú podľa Ústavy SR platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.