VLÁDA SPRÍSNILA OPATRENIA: Takto sa mení COVID automat

Bratislava 18. novembra (TASR) – Nová verzia COVID automatu od pondelka (22. 11.) sprísni podmienky najmä pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok ho odobrila vláda. Materiál sa však má podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ešte v nasledujúcich týždňoch upravovať podľa vývoja epidemiologickej situácie.Automat zaviedol nový režim OP, teda kompletne zaočkované osoby alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Materiál má znamenať. Jednotlivé opatrenia do praxe majú zaviesť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.Vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení. V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP. V bordových a čiernych okresoch sa má tiež obmedziť otváracia doba neesenciálnych obchodov od 5.00 do 22.00 h.Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe a 50 ľudí v čiernej farbe. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP bez ohľadu na farbu okresu. Pre základný režim a režim OTP majú byť otvorené len v zelených a oranžových okresoch.V okresoch v zelených a oranžových farbách má platiť rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriéri. Pre červené, bordové a čierne okresy má byť povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do dvoch metrov.