Takto vyzerali volebná účasť a volebné výsledky od roku 1994

Prvé voľby do NR SR - 30. septembra a 1. októbra 1994

Účasť voličov na voľbách: 75,65 %; 2.875.458 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 17 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich sedem:



Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka strana Slovenska (HZDS-RSS) - 34,96 % - 1.005.488 hlasov



Koalícia Spoločná voľba (Strana demokratickej ľavice, Sociálnodemokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku a Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky, SDĽ, SDSS, SZS, HP SR) - 10,41 % - 299.496 hlasov



Maďarská koalícia - Magyar Koalíció (Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés – Spolužitie a Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana, MKDH, ESWS, MOS) - 10,18 % - 292.936 hlasov



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 10,08 % - 289.987 hlasov



Demokratická únia (DÚ) - 8,57 % - 246.444 hlasov



Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) - 7,34 % - 211.321 hlasov



Slovenská národná strana (SNS) - 5,40 % - 155.359 hlasov



Druhé voľby do NR SR – 25. a 26. septembra 1998

Účasť voličov na voľbách: 84,24 %; 3.359.176 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 17 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich šesť:



Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) - 27 % - 907.103 hlasov



Slovenská demokratická koalícia (SDK, jej súčasťou boli Kresťanskodemokratické hnutie - KDH, Demokratická únia - DÚ, Demokratická strana - DS, Sociálnodemokratická strana Slovenska - SDSS a Strana zelených na Slovensku - SZS) - 26,33 % - 884.497 hlasov



Strana demokratickej ľavice (SDĽ) - 14,66 % - 492.507 hlasov



Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja - 9,12 % - 306.623 hlasov



Slovenská národná strana (SNS) - 9,07 % - 304.839 hlasov



Strana občianskeho porozumenia (SOP) - 8,01 % - 269.343 hlasov

Tretie voľby do NR SR – 20. a 21. septembra 2002

Účasť voličov na voľbách: 70,06 %; 2.875.081 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 26 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich sedem:



Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) - 19,50 % - 560.691 hlasov



Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) - 15,09 % - 433.953 hlasov



SMER - 13,46 % - 387.100 hlasov



Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) - 11,16 % - 321.069 hlasov



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,25 % - 237.202 hlasov



Aliancia nového občana (ANO) - 8,01 % - 230.309 hlasov



Komunistická strana Slovenska (KSS) - 6,32 % - 181.872 hlasov

Štvrté voľby do NR SR – 17. júna 2006

Účasť voličov na voľbách: 54,67 %; 2.303.139 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 21 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich šesť:



Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) - 29,14 % - 671.185 hlasov



Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS) - 18,35 % - 422.815 hlasov



Slovenská národná strana (SNS) - 11,73 % - 270.230 hlasov



Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) - 11,68 % - 269.111 hlasov



Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) - 8,79 % - 202.540 hlasov



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,31 % - 191.443 hlasov



Piate voľby do NR SR – 12. júna 2010

Účasť voličov na voľbách: 58,83 %; 2.529.385 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 18 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich šesť:



Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) - 34,79 % - 880.111 hlasov



Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS) - 15,42 % - 390.042 hlasov



Sloboda a solidarita (SaS) - 12,14 % - 307.287 hlasov



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,52 % - 215.755 hlasov



Most–Híd - 8,12 % - 205.538 hlasov



Slovenská národná strana (SNS) - 5,07 % - 128.490 hlasov

Šieste voľby do NR SR – 10. marca 2012

Účasť voličov na voľbách: 59,11 %; 2.553.726 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 26 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich šesť:



Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) - 44,41 % - 1.134.280 hlasov



Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) - 8,82 % - 225.361 hlasov



Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) - 8,55 % - 218.537 hlasov



Most–Híd - 6,89 % - 176.088 hlasov



Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS) - 6,09 % - 155.744 hlasov



Sloboda a Solidarita (SaS) - 5,88 % - 150.266 hlasov

Siedme voľby do NR SR – 5. marca 2016

Účasť voličov na voľbách: 59,82 %; 2.607.750 platných hlasov



Do NR SR kandidovalo 23 strán a hnutí – do parlamentu sa dostalo nasledujúcich osem:



Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) - 28,28 % - 737.481 hlasov



Sloboda a Solidarita (SaS) - 12,10 % - 315.558 hlasov



Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - (OĽaNO-NOVA) 11,02 % - 287.611 hlasov



Slovenská národná strana (SNS) - 8,64 % - 225.386 hlasov



Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 8,04 % - 209.779 hlasov



Sme rodina - Boris Kollár - 6,62 % - 172.860 hlasov



Most–Híd - 6,50 % - 169.593 hlasov



#Sieť - 5,60 % - 146.205 hlasov

Bratislava 19. februára (TASR) - Voľby do Národnej rady (NR) SR sa budú konať v sobotu 29. februára 2020. Pôjde o v poradí ôsme voľby do NR SR v ére samostatnej Slovenskej republiky a desiate voľby od Novembra '89.TASR prináša v tejto súvislosti prehľad percentuálnej účasti voličov na voľbách, ako aj strán, ktoré sa dostali do NR SR v období samostatnej SR.