Talentované deti z osád na východe sa pripravujú na Rómsku Superstar

Kokava nad Rimavicou 21. marca (TASR) – V šiestich obciach na východnom Slovensku, sa v týchto dňoch konajú spevácke workshopy s 30 talentovanými rómskymi deťmi. Workshopy sú súčasťou projektu Poďme zachovať spoločne Rómsku pieseň a jeho vyvrcholením bude prehliadka Rómska Superstar 2022, ktorá sa uskutoční 25. septembra 2022 v Jarovniciach.



„Na workshopoch sa predstavia vybrané rómske deti so svojím vlastným programom v speve, so sprievodom hudobného zoskupenia Sendreiovci,“ uviedol pre TASR Vladimír Sendrei, zástupca kultúrno-výchovného združenia Lačho Drom z Kokavy nad Rimavicou, ktoré je organizátorom podujatia.



„Cieľom projektu je posilnenie talentu rómskych detí, ich prezentácia pred verejnosťou. Zároveň je to nástroj na zachovanie rómskej kultúry a tradícií pre nastupujúcu mladú generáciu,“ pripomenul Sendrei.



Výstupom bude tiež tútorstvo členov organizačného tímu, ich podpora detí a rodičov pre pokračovanie talentov na umeleckých školách v odbore spev, pri výbere školy a pomoc pri príprave na prijímacie skúšky.



Spevácke workshopy a koncerty sa uskutočnia od 21. marca do 25. marca v Bystranoch, Spišských Vlachoch, Vitkovciach, Doľanoch, Toporci a Jarovniciach. Do finále postúpi najlepších desať rómskych detí.



Projekt finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín SR.