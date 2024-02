Talianske trio Il Volo sa opäť predstaví na Slovensku

Bratislava 18. februára (TASR) - Do slovenskej metropoly opäť príde nezabudnuteľné trio Il Volo z Talianska. Svoju veľkolepú lyrickú šou predstavia fanúšikom 8. októbra. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Skupinu Il Volo tvorí dvojica tenorov Piero Barone a Ignazio Boschetto, ktorých dopĺňa barytonista Gianluca Ginoble. Taliansko je kolískou opery, svetu dalo niekoľko významných skladateľov a diel, ktoré si dodnes možno pozrieť na najznámejších divadelných pódiách. I pre to sa ju snažia prispôsobovať aj mladším generáciám, ktorým ju prezentujú v atraktívnejšej modernejšej podobe, ktorú zastrešuje hudobný štýl lyrický pop.



Začiatok ich kariéry sa viaže k talentovej šou Ti lascio una canzone. Barone, Boschetto a Ginoble sa v nej v roku 2009 predstavili ako jednotlivci. Televízny program si vtedy pozrel aj známy producent Michele Torpedine, ktorý zastupoval napríklad Andreu Bocelliho a Zucchera. Pri jeho vzhliadnutí dostal skvelý nápad, z trojice sympatických mladíkov vytvoril skupinu, ktorá predviedla operu v modernejšom podaní.



Debutový album, ktorý nazvali jednoducho Il Volo, vydali v roku 2010. Trojicu sympatických operných spevákov si veľmi rýchlo obľúbili v Európe. V ten istý rok vydali aj špeciálne vydanie vianočných piesní, z ktorých sa hneď predalo viac ako milión kópií. Rok 2015 bol pre Il Volo ďalším zlomovým. Vtedy sa prvýkrát objavili na známom hudobnom festivale Sanremo.



Talianske trio má za sebou veľa úspechov, nomináciu na Latino Grammy, v roku 2014 získali ocenenie na Latin Billboard Awards, sú držiteľmi titulu Gold Creator Award za viac ako milión sledovateľov na YouTube. Po pauze spôsobenej pandémiou sa im v roku 2022 podarilo opäť vrátiť k fanúšikom počas talianskeho turné. V novembri 2023 vydali cover legendárnej skladby Johna Lennona Hapy Xmas (War is over). Len pred pár dňami vystúpili na festivale v Sanremo, kde so svojou skladbou Capolavoro zožali obrovský úspech.