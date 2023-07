Sedemročnú Slovenku uštipla v Taliansku vretenica, je v nemocnici

Bibione 25. júla (TASR) - Sedemročné dieťa slovenskej národnosti uštipla počas dovolenky v talianskom letovisku Bibione vretenica. Dieťa museli letecky previezť do blízkej nemocnice. V utorok to uviedol taliansky portál Corriere Adriatico, informuje TASR.



Dievča pricestovalo do Bibione na dovolenku s rodičmi a ďalšími príbuznými. Vretenica ho uštipla, keď sa hralo v blízkosti kríkov pri poľnej ceste. Rodičia po incidente okamžite zavolali záchrannú službu, ktorá dieťa aj s matkou vrtuľníkom previezla do nemocnice v blízkom meste Portoguaro.



Corriere Adriatico informoval, že dieťa sa nachádza mimo ohrozenia života a podrobuje sa liečbe v nemocnici.