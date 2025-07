ÚNOS DIEŤAŤA: Taliani zadržali Slovenku a jej rakúskeho manžela

Rím/Bari 24. júla (TASR) — Rakúšana a jeho slovenskú manželku zadržala vo štvrtok talianska pohraničná polícia v prístave mesta Bari a obvinila ich z únosu dieťaťa. Stalo sa tak hneď po tom, ako prišli trajektom z chorvátskeho Dubrovníka, informuje TASR s odvolaním sa agentúru APA.



Počas kontroly sa ukázalo, že žena nemá so sebou žiadne doklady totožnosti k dieťaťu a že na ňu a jej manžela bol vydaný európsky zatykač.



Úrady v Hornom Rakúsku zbavili manželov starostlivosti o ich takmer dvojročnú dcéru z dôvodu opakovaných sporov v domácnosti, ktoré si vyžiadali zásah polície.



Na základe súdneho príkazu bolo dieťa zverené do starostlivosti pestúnskej rodiny. Pár však 27. mája utiekol aj s dieťaťom do zahraničia, pričom sa zastavil na Slovensku a v Chorvátsku.



Rakúšana umiestnili po zadržaní do väznice v Bari, jeho manželku previezli do väzenia v meste Trani. Obaja čakajú na výsledok vydávacieho konania, o ktorom rozhodne príslušný odvolací súd.