Taliansky prokurátor spochybnil rozpustenie vyšetrovacieho tímu Kuciak

Trnava 11. novembra (TASR)- Taliansky národný prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu Federico Cafiero de Raho ocenil prácu vyšetrovacieho tímu v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na pondelkovej medzinárodnej konferencii Slovensko proti všetkým mafiám v Trnave tiež spochybnil rozhodnutie tento vyšetrovací tím rozpustiť. Konferenciu organizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Talianskym veľvyslanectvom v Bratislave na podnet rodín Kuciakovcov a Kušnírovcov.



De Raho hovoril o zakorenení mafie na Slovensku a v Európe, o potrebe spoločnej legislatívy proti mafiám aj o pôsobení zločineckej organizácie 'Ndrangheta na Slovensku. "Mafia sa snaží etablovať v krajinách, kde boj proti nej nie je taký silný. Zároveň pôsobí v odvetviach, ktoré nie sú výnimočné, no dá sa v nich ľahko investovať a zároveň 'skryť'," konštatoval de Raho. Taliansky prokurátor pre boj proti mafii a terorizmu uviedol, že sú pripravení na spoluprácu s inými krajinami.







Na konferencii vystúpili aj advokáti rodín zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Roman Kvasnica a Daniel Lipšic. Podľa Kvasnicu medzinárodná spolupráca pri vyšetrovaní vraždy bola mimoriadne nápomocná. Výsledky vyšetrovania podľa neho postupne ukázali, že slovenské štátne orgány, predovšetkým Policajný zbor aj Slovenská informačná služba nedokázali odhaliť a rozložiť páchanie závažnej organizovanej trestnej činnosti a nechali ju prerásť do podoby, ktorá začala ohrozovať a následne rozkladať zriadenie Slovenskej republiky.







Lipšic dodal, že treba dokončiť prácu, ktorú začal Ján Kuciak. "Ak sa niekto domnieval, že po vražde sa novinári zľaknú a prestanú písať o prepojení zločincov na justíciu a politiku, sa veľmi mýlil," konštatoval. Rodičia Kuciaka a Kušnírovej považujú rozpustenie vyšetrovacieho tímu za neúctu voči zavraždeným. Zlatica Kušnírová vyzvala na podporu jeho obnovenia.







Na program konferencie bolo zaradené aj vystúpenie predsedu združenia Libera contro le mafie Luigiho Ciottiho, ktorý je lídrom občianskych protestov proti korupcii v Taliansku a tiež novinárky Marie Grazie Mazzoly na tému kto kryl na Slovensku impérium pašeráka drog Vadalu. V utorok (12. 11.) vystúpia so svojimi príspevkami slovenskí investigatívni novinári.