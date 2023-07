TANAP ani SIŽP neevidujú porušenie zákazu kúpania sa v plesách

Bratislava 3. júla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) uložila od začiatku roka do konca júna 13 pokút vo výške od desať do 160 eur pre jednotlivcov a skupiny. Najčastejšie pokutované sú národná prírodná rezervácia Studené doliny, Mengusovská dolina či Kriváň. TANAP ani Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v tomto roku neevidujú porušenie zákazu kúpania sa v plesách, potokoch a vodopádoch. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.



Tatranskí ochranári rozdali podľa Ferenčáka pokuty za vstup do národného parku počas sezónnej uzávery, za voľne pusteného psa, skialpinizmus mimo vyhradených miest v národnom parku, kempovanie, pohyb mimo turistických značených chodníkov a nelegálny vjazd vozidla a poškodenie rampy.



"Štátna ochrana prírody v posledných rokoch eviduje negatívny jav nárastu porušovania platných pravidiel, ktoré prichádzajú spolu s prázdninovým obdobím počas letnej turistickej sezóny," poznamenal hovorca. Pripomína, že kúpanie v tatranských plesách, potokoch a vodopádoch je zakázané. Predstavujú citlivé ekosystémy a tvoria domov pre mnohé živočíchy, ktoré by mohli zaniknúť ľudským zásahom.



Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Blokovú pokutu môže podľa Ferenčáka uložiť na mieste aj Stráž prírody.



"Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru," priblížil hovorca. Doplnil, že po prešetrení prípadu môže inšpekcia uložiť pokutu do výšky 3319 eur.