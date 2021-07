TANAP podá podnet na inšpekciu pre kúpanie sa poslankyne v potoku

Bratislava 22. júla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) podá pre kúpanie sa poslankyne Národnej rady (NR) SR Romany Tabák (OĽANO) v tatranskom horskom potoku podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Tabák zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne uviedla, že miesto zle označila. "Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané," napísala Tabák na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa ospravedlnila.



Bocková poukazuje na to, že akákoľvek propagácia zakázanej činnosti je nežiaduca. "Veríme však, že väčšina návštevníkov národného parku rešpektuje zákon a správa sa k prírode ohľaduplne," doplnila.



Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je podľa Bockovej možné uložiť a vyberať pokuty v blokovom konaní. Podnety môžu byť zasielané aj na inšpekciu životného prostredia. "Po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody," povedala hovorkyňa.



Zároveň pripomenula, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíchov, rastlín a endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku.



Do TANAP-u podľa Bockovej príde ročne približne 3,5 až štyri milióny návštevníkov. "Keby sa len štvrtina z tohto počtu okúpala v plese alebo tatranskom potoku, mohla by sa nenávratne zmeniť kvalita týchto ekosystémov," podotkla hovorkyňa. Dodala, že potoky majú rýchlejší odtok (prečistenie) prípadných nečistôt, napríklad z krémov či drogérie, takéto obmedzenie má však pre ne pri veľkom počte návštevníkov rovnaký význam.