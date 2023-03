Vysoké Tatry 26. marca (TASR) - Tatranský národný park (TANAP) poskytuje zázemie pre mnohé lesné spoločenstvá. Rozmanitosťou oplývajú vápencové substráty Belianskych a Západných Tatier, TANAP je i domovinou prípotočných jelšín či špecifických bučín. Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov, ktorý bol tento týždeň, na to upozorňuje Správa TANAP-u.



V najstaršom a najväčšom národnom parku je najdominantnejší smrek. "Netreba však zabúdať ani na výrazný podiel smrekovca opadavého, borovice lesnej alebo borovice limby. Obísť nemožno kosodrevinu, jej porasty v TANAP-e pokrývajú najväčšiu rozlohu z územia celých Západných Karpát," uvádzajú ochranári s tým, že v TANAP-e sa podarilo zmapovať spolu 17 pralesov a 19 pralesových zvyškov, ktoré sú ukážkou prirodzeného vývoja lesných ekosystémov.



Správa TANAP-u tiež vysvetľuje, že les je viac ako len to, čo bežne vnímame zrakom. Tvorí ho geologické podložie, teda skaly, nad nimi pôda a rôzne mikroorganizmy v nej, plesne a huby, ktoré živú hmotu menia na anorganickú a ich činnosť ďalej využíva rastlinstvo. "Les tvorí aj ovzdušie a, samozrejme, živočíchy. Je to jeden veľký ekosystém, v ktorom na seba zložky vzájomne pôsobia. Na balans lesného ekosystému, ale i jeho krehkosť upozornila tento rok Organizácia Spojených národov (OSN). Zdravé lesy sú podľa nej životne dôležité pre všetky aspekty zdravej planéty, od živobytia a výživy až po biodiverzitu a životné prostredie, sú však ohrozené. Je na nás, aby sme tieto vzácne prírodné zdroje chránili," uvádzajú tatranskí ochranári.



Aktuálny ročník "envirosviatku" sa nesie v znamení témy "lesy a zdravie". Svet má upriamiť pozornosť na kondíciu a udržateľnosť lesov i na to, ako zdravé lesy pomáhajú človeku na ceste k vlastnému zdraviu. "Blahodarné účinky horského prostredia na telo i dušu sa stali výraznou črtou Tatier v roku 1876, keď prišli prví pacienti do Nového Smokovca vyskúšať účinky klimatoterapie. Jej zakladateľom bol doktor Mikuláš Szontagh starší," dodáva Správa TANAP-u.



Za Medzinárodný deň lesov vyhlásilo Generálne zhromaždenie OSN 21. marec.