Tankové dni Laugaricio prezentujú viac ako 250 ks vojenskej techniky

Trenčianske Stankovce 29. júna (TASR) - Viac ako 250 kusov súčasnej, no najmä historickej vojenskej techniky, statické i dynamické vojenské ukážky, leteckú šou i koncert vojenskej hudby ponúkajú Tankové dni Laugaricio neďaleko obce Trenčianske Stankovce. TASR o tom informoval hlavný organizátor Marián Simeon.



Podujatie organizuje združenie historikov a zberateľov vojenskej techniky už deviatykrát. Partnerom organizátorského združenia Tank Laugaricio sa stali aj Ozbrojené sily (OS) Slovenskej republiky. Podujatie je najväčším svojho druhu na Slovensku, podľa Simeona si už veľký kredit získava aj v stredoeurópskom priestore.



Podľa Simeona tento ročník Tankových dní Laugaricio venovali 80. výročiu vzniku 1. československého armádneho zboru. Pripomenú si ho v popoludňajšej hlavnej ukážke - Karpatsko-duklianskej operácii.



Podujatie je zároveň Dňom s pozemnými silami OS SR. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Je veľmi dobré, že organizátori umožňujú už deväť rokov stretnutia medzi ozbrojenými silami a občanmi. Obyvatelia vidia príslušníkov ozbrojených síl častokrát iba pri živelných pohromách a katastrofách. Dnes však ľudia vidia to, čo cvičia, to, v čom sú najväčší profesionáli," uviedol minister.