Taraba a Andrassy sa zhodli v prípade vodárenských spoločností

Bratislava 2. septembra (TASR) - Minister životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Taraba (nominant SNS) a predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy sa zhodli na tom, že je potrebné určiť povinnosti a smerovanie vodárenských spoločností. Informoval o tom v pondelok odbor komunikácie rezortu.



Taktiež sa zhodli na tom, že súčasný systém vo vodárenských spoločnostiach je neudržateľný, keďže vodárne bojujú s miliónovými investičnými dlhmi. "Preto štát musí prijať konkrétne a účinné opatrenia, aby mal pod kontrolou nielen to, ako vodárenská infraštruktúra funguje, ale aj to, ako sa v rámci týchto spoločností využívajú štátne, verejné, ale aj európske zdroje. Konkrétne riešenia predstavíme v novej legislatíve a predložíme ich na schválenie vládnemu kabinetu," vysvetlil Taraba.



Andrassy na rokovaní informoval Tarabu, že na najbližšie rokovanie vlády predloží rozsiahlu správu o výsledkoch kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach, a to aj s konkrétnymi odporúčaniami na zlepšenie situácie.



NKÚ informoval 23. augusta o výsledkoch kontroly, ktorá bola zameraná na hospodárenie vodárenských spoločností na Slovensku. Vyplynulo z nej, že pre deravé potrubia sa na Slovensku stráca takmer tretina pitnej vody. Stav vodárenskej infraštruktúry je nevyhovujúci a dostáva sa na kritickú úroveň, pričom vodárenským spoločnostiam rastie investičný dlh.