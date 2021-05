Poslanci vyzvali Milanovú, aby pomohla Matici slovenskej

Bratislava 11. mája (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba a Ján Podmanický vyzvali kompetentných členov vlády, aby sa zasadili o financovanie Matice slovenskej (MS). Ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO) vyzvali, aby hľadala spôsoby, ako tejto inštitúcii pomôcť. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii. Poznamenali, že hoci MS dostáva financie zo štátneho rozpočtu, nestačí to na jej rozsiahle fungovanie a v mnohých prípadoch práve pre financovanie z rozpočtu štátu nedostane prostriedky z iných fondov a schém. Hovoria o likvidácii Matice zo strany ministerky.



"Najdôležitejšie je vyslať signál, že Matica slovenská nie je žiadna macocha," poznamenal Taraba. Zdôraznil, že napríklad financovanie kultúry národnostných menšín nemôže byť na úkor MS. Poukázal pritom aj na nedávne výhrady Matice, ktorá sa cíti byť znevýhodnená v porovnaní so spolkami menšín.



Podmanický poukázal na to, že ak MS požiada o podporu z rôznych fondov či schém, napríklad z Fondu na podporu umenia, ako inštitúcia financovaná zo štátneho rozpočtu tieto príspevky nedostane. "Matica je skoro pravidelne z tejto schémy vyšachovaná," tvrdí s tým, že táto inštitúcia živorí a má problém z vyčlenených financií udržiavať pamiatky i svoju činnosť.



Podľa poslancov je neprijateľné, aby sa debata o Matici viedla "v duchu jej finančnej likvidácie", keď rezort kultúry nastavil finančné pomery tak, že Matica nedokáže plniť svoje základné úlohy.