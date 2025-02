Taraba: Ak ľudia odmietnu projekt v Málinci, nebudeme ho pretláčať

Bratislava 16. februára (TASR) - Ak ľudia v regióne okolo lokality Málinca nebudú chcieť investíciu v podobe vodnej prečerpávacej stanice, tak sa to bude rešpektovať. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Pýta sa však, či ponúka niekto iné riešenie pre tento chudobný región. Tvrdí, že ide o výhodnú a ekologickú investíciu a rozvojový projekt, ktorý by región posunul.



Zámer investície chce minister vysvetľovať obyvateľom regiónu tak dlho, ako to bude potrebné. Hovorí o tom, že ľudia podľahli hystérii zo strany opozičných politikov, ktorí šíria paniku. Tvrdí, že bez toho, aby o tom rozhodovala samospráva, nemôže nič vzniknúť. "Keď povedia, že to tam nechcú, nebudeme to tam pretláčať," povedal, no oponuje tým, že trh si vie investíciu sám zaplatiť. Na nesúhlas samospráv reagoval, že bude ľuďom vysvetľovať, akú investíciu v regióne môžu mať.



"Diskusia podľa zákona sa začína vtedy, keď sa návrh dostane do medzirezortného pripomienkového konania," skonštatoval Taraba s tým, že sa o tom bude diskutovať mesiace. Tvrdí, že ide o environmentálne čistý a "extrémne profitabilný" projekt. "Niekto má ropu a plyn, my máme vodu," povedal. Výhoda lokality podľa neho je, že nezasahuje do vysokého stupňa ochrany prírody, nedochádza k zaplavovaniu miest a obcí, hoci je tam niekoľko domov aj na "nevysporiadaných" pozemkoch. Uznal, že projekt je čiastočne proti územnému plánu. Dodal, že Málinec bol dávno určený ako oblasť na predpokladanú výstavbu prečerpávacej stanice.