Taraba chce zriadiť rezort cestovného ruchu a športu, dohodol sa s SNS

Bratislava 25. marca (TASR) - Nezaradený poslanec Tomáš Taraba predkladá do Národnej rady (NR) SR zákon na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Dohodol sa na tom s mimoparlamentnou Slovenskou národnou stranou (SNS), ktorá legislatívny návrh na zriadenie ministerstva pripravila. Taraba, ktorý je predsedom mimoparlamentnej strany Život - Národná strana, rokuje so SNS aj o predvolebnej spolupráci. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



"Obe politické strany majú úzky hodnotový a programový prienik a aktuálne rokujú aj o podmienkach spoločného postupu do nadchádzajúcich parlamentných volieb," priblížila.



Legislatívny návrh na zriadenie ministerstva podala SNS ešte koncom minulého volebného obdobia v roku 2019. Na jeho schválenie v pléne mu však chýbali tri poslanecké hlasy. Podľa predsedu strany SNS Andreja Danka je táto téma stále aktuálna. "Zriadenie tohto nového ministerstva ako vrcholnej štátnej inštitúcie je budúcou nevyhnutnosťou na naštartovanie vyššej úrovne rozvoja a podpory nášho cestovného ruchu a športu," poznamenal.



Taraba v tejto súvislosti poukázal na vyjadrenie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o tom, že je potrebné zriadenie takéhoto ministerstva. Podľa poslanca tým len potvrdzuje tvrdenia SNS a pripája sa k nim. "Pevne verím, že na najbližšom hlasovaní Národnej rady tento návrh podporí a napraví tak svoje hlasovanie z minulosti, keď hlasoval proti," poznamenal Taraba.