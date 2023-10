Taraba: Envirorezort bude vyžadovať rešpektovanie európskych noriem

Bratislava 30. októbra (TASR) - Prioritou šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (SNS) bude nielen rozvoj prírody, ale aj zamestnanosti. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR preto bude od investorov vyžadovať prísne rešpektovanie noriem Európskej únie (EÚ). Taraba to uviedol vo videu na sociálnej sieti.



"Nebudeme viac na Slovensku robiť to, čo bol trend za mimovládok a aktivizmu, že tu platili oveľa prísnejšie normy, ako bol štandard EÚ podľa smerníc. MŽP bude chrániť prírodu, ale nebudeme sa pozerať na človeka ako na niečo, čo je pre prírodu najväčšou hrozbou," povedal Taraba.



Envirorezort bude podľa Tarabu otvorený akejkoľvek spolupráci, pretože zamestnanosť a ekonomický výkon sú neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti. Poukázal, že štáty so silným investičným potenciálom majú zároveň aj najvyššiu mieru ochrany životného prostredia. "Myslím, že toto je cesta aj pre Slovensko," podotkol s tým, že chudobné štáty najviac "drancujú" životné prostredie.



Minister zároveň dodal, že sa stretol s predstaviteľom spoločnosti Slovalco, ktorý ho informoval o troch možnostiach rozšírenia výroby v Žiari nad Hronom.