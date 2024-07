Taraba: Envirorezort plní všetky ciele z plánu obnovy

Bratislava 26. júla (TASR) - Envirorezort plní všetky ciele z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa ohradil voči vyjadreniam, že mešká s úlohami z plány obnovy. S Európskou komisiou všetko vykomunikuje tak, že Slovensko nepríde ani o jeden cent. Taraba to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.



Plán obnovy, ktorý vypracovala predošlá vláda, nebol podľa Tarabu s nikým odkonzultovaný. Do časti dekarbonizácie napísali firmu U.S. Steel, ktorá mala dostať peniaze na dekarbonizáciu svojich pecí. Taraba tvrdí, že sa s oceliarskou firmou nedohodli a tá peniaze z plánu obnovy nechce.



"Máme dohodu s EK, že predložíme štúdiu realizovateľnosti pre nový investičný zámer, ktorý pripravujeme s celým slovenským priemyslom. Zdá sa nám, že je jediný udržateľný, aby sa zachytával oxid uhličitý nejakým spôsobom, čo by znamenalo, že by neboli firmy a fabriky nútené realizovať obrovské investície do svojich technológií, ktoré už z veľkej časti urobili," povedal Taraba. Dodal, že takto by sa dalo dôjsť k modelu, ktorý by výrazným spôsobom stabilizoval podnikateľskú činnosť fabrík.



Minister pokračoval, že cieľ výkupu pozemkov od súkromných vlastníkov v národných parkoch z plánu obnovy identifikovali ako "dosť nedobrý realitný biznis". Do výkupu sa prihlásili majitelia s 3000 hektármi a na výkup by potrebovali namiesto zamýšľaných 70 miliónov eur 300 miliónov eur. Na to by envirorezort potreboval od ministerstva financií ďalšie peniaze, skonštatoval Taraba.



"Ak ide o to, že sa má zvýšiť plocha na liste vlastníctva v národných parkoch, ktorú vlastní, my k piatku máme dodatočnú plochu vo výške približne 36.000 hektárov," poznamenal minister s tým, že územia pochádzajú z delimitácie lesov do vlastníctva národných parkov. Tvrdí, že tým pádom cieľ splnili v oveľa väčšom rámci. V prípade, že by bolo potrebné pozemky ešte "dovykupovať", rezort na to chce využiť Slovenský pozemkový fond a pozemky nezistených vlastníkov.



Taraba na tlačovej konferencii zároveň poukázal na zákon o krajinnom plánovaní, ktorý je zahrnutý v pláne obnovy. "Ten zákon keby prešiel v tej podobe, ako si to tu niekto vymyslel, tak na Slovensku stavebné procesy nebudú trvať sedem, ale 14 rokov," podotkol. "Drvivá väčšina" navrhovanej legislatívy je podľa ministra už zahrnutá v zákone o územnom plánovaní. "Komunikujeme s EK a ukazujeme im detailne pripomienky aj ministerstva dopravy a ostatných," povedal Taraba.