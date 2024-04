Taraba: Envirorezort sa dohodol s KDH na zákone o odstrele medveďa

Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa dohodlo s opozičným KDH na zmene zákona, ktorý bude riešiť odstrel medveďa mimo správneho konania. Mal by byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Informoval o tom šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že legislatívou sa bude v stredu (17. 4.) zaoberať vláda. Nepôjde o ústavný zákon.



Legislatívny návrh podľa Tarabu je do veľkej časti stotožnený s tým, ako chcelo situáciu riešiť MŽP. "Je to dôkaz toho, že podaná ruka, ktorú som dal opozícii, bola úspešne prijatá," podotkol. Taraba tvrdí, že idú meniť zákon o ochrane prírody a krajiny a zároveň budú novelizovať zákon o civilnej ochrane.



Pôvodne sa v ústavnom zákone hovorilo o 500-metrovej bezpečnostnej zóne, v ktorej by bolo možné pristúpiť k likvidácii medveďa bez správneho konania. "Teraz ten návrh hovorí, že odstrel medveďa sa bude môcť robiť pri ohrození života, zdravia, ale aj majetku, alebo hospodárskych záujmov. A presnú lokalitu určí na základe mimoriadnej situácie okresný úrad," priblížil minister s tým, že zákon výrazne pomôže.



"Pre nás je teraz situácia tak dramatická ohľadom medveďov, že tá mimoriadna situácia je vyhlásená myslím v 19 lokalitách, takže v tomto sa nič nemení a naozaj v skrátenom konaní získajú veľmi silný mandát na eliminovanie medveďa," skonštatoval Taraba.