Taraba má zabezpečiť náhrady za obmedzenie obhospodarovania v NP
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má zabezpečiť mechanizmus vyplácania náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na pozemkoch, ktoré sú zaradené do najprísnejšej zóny v národných parkoch (NP). Urobiť tak má do 31. októbra 2026. Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom zasadnutí.
Taraba má na to použiť zdroje z Environmentálneho fondu. „Vláda ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia zabezpečiť zavedenie funkčného mechanizmu zo zdrojov Environmentálneho fondu na vyplácanie primeraných náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou nájmu na pozemkoch zaradených do zóny A v národných parkoch na základe ‚Programu záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2025 - 2029‘ v súlade s dohodami uzatvorenými v rámci procesu schvaľovania zonácií národných parkov,“ uviedli v materiáli.
Šéf rezortu má tiež zaviesť funkčný mechanizmus zo zdrojov Envirofondu na vyplatenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou nájmu na pozemkoch zaradených do zóny B so štvrtým stupňom ochrany v národných parkoch s uplatňovaním osobitného režimu hospodárenia s cieľom preradenia do zóny A.
