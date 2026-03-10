< sekcia Slovensko
Taraba: Mimoriadna záplava v ramene Dunaja pomôže životnému prostrediu
Aktuálne prúdi do ramien Dunaja prietok vody 120 kubických metrov za sekundu (m3/s).
Autor TASR
Dobrohošť 10. marca (TASR) - Mimoriadna umelá záplava v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja pomôže životnému prostrediu, pretože minulý rok patril medzi najsuchšie od uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) Peter Molda.
Aktuálne prúdi do ramien Dunaja prietok vody 120 kubických metrov za sekundu (m3/s). Minulý rok nebolo podľa Tarabu možné pustiť takéto množstvo vody. „Ak by aj tento rok mal byť taký suchý, ako bol ten predošlý, tak naozaj by mohla vzniknúť v týchto ramenných sústavách environmentálne významná škoda,“ skonštatoval.
Vodohospodárskej výstavbe tento vysoký prietok povolila vhodná hydrologická situácia, ktorá podľa Moldu nastala pred dvoma týždňami. „Tá v uplynulých dňoch nahromadila dostatočný objem vody, ktorý vieme použiť na to, aby sme dostali do starých korýt Dunaja potrebnú vodu predovšetkým pre živočíchy,“ podotkol šéf envirorezortu. Tvrdí, že v dohľadnej budúcnosti nebude možné urobiť takúto veľkú simulovanú záplavu, pretože Slovenský vodohospodársky podnik plánuje v ramennej sústave opravovať rôzne nedostatky.
Mimoriadnu záplavu ocenilo aj ochranárske združenie BROZ. „Záplavy a zvýšené prietoky sú pre lužný les doslova životodarné pre celý ekosystém, všetky rastliny a živočíchy, ktoré sú na to viazané,“ povedal predseda združenia Tomáš Kušík. Zvýšený prietok podľa neho ramennú sústavu prepláchne a pohne sedimentmi, ktoré sa tam nachádzajú. „Hodnotíme to naozaj veľmi pozitívne a budeme radi, keď do budúcna to nebude len nejaká mimoriadna situácia, ale bolo by to súčasťou dobrého manipulačného poriadku, na ktorom sa všetci zúčastnení dokážu dohodnúť,“ poznamenal.
Taraba zároveň poukázal na to, že pre zvýšený prietok vody sa vo vodnom diele Gabčíkovo nevyrába elektrina a straty sú do jedného milióna eur.
Štátny podnik VV spustil v sobotu (7. 3.) mimoriadnu umelú záplavu v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Počas 21 dní bude do ramien smerovať zvýšený prietok vody, ktorý dosiahne 120 m3/s. Mimoriadna manipulácia bude prebiehať cez nápustný objekt Dobrohošť a potrvá do 28. marca. Zvýšený prietok vody je do systému privádzaný postupne až na maximálnu hodnotu, ktorú vodohospodári udržiavajú počas troch dní. Následne sa bude prietok postupne znižovať až na minimálnu hodnotu desať m3/s, pričom manipulácia sa ukončí návratom na štandardný režim.
Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.
