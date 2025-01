Taraba: Ministerstvo vyhralo spor so spoločnosťou Interblue Group

Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenská republika v zastúpení Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR definitívne vyhrala spor so spoločnosťou Interblue Group (Europe) AG. Pred utorkovým rokovaním vlády to uviedol vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). V spore, ktorý sa ťahal od roku 2016, žalovala švajčiarska spoločnosť envirorezort o 34,6 milióna eur.



"Sú tam ešte trovy konania, ktoré požadujeme, teraz sa to rieši. V každom prípade, je to veľmi dobrá správa pre Slovensko," dodal podpredseda vlády.



Komunikačný odbor envirorezortu priblížil, že Najvyšší súd SR v dovolacom konaní potvrdil predošlé rozhodnutia súdov, ktoré v celom rozsahu zamietli žalobu spoločnosti Interblue Group (Europe) AG voči MŽP SR.



"Envirorezort si uplatnil nárok na náhradu trov konania vo výške viac ako dva milióny eur, čomu Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhovel a priznal envirorezortu trovy v celom rozsahu," dodal komunikačný odbor MŽP SR.



Spor, v ktorom švajčiarska spoločnosť žalovala rezort životného prostredia o 34,6 milióna eur, sa ťahal od roku 2016. Žalobu spoločnosti Interblue Group (Europe) AG voči MŽP SR zamietol v prvostupňovom rozhodnutí už Okresný súd Bratislava v decembri 2020, neskôr aj v odvolacom konaní Krajský súd Bratislava v januári 2022.



Sporný predaj emisných kvót (AAU) americkej spoločnosti Interblue Group je z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton za cenu 5,05 eura za tonu, pričom okolité krajiny zrealizovali ich predaj výhodnejšie. Na tom, že emisie predala do Japonska, mala zarobiť 47 miliónov eur.