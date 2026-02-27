< sekcia Slovensko
Taraba: Na základe sčítania medveďov bude SR žiadať o eliminačnú kvótu
Vyjadril sa aj k prehratému súdu v súvislosti s povolením výnimky na odstrel ôsmich medveďov na Liptove.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Na základe sčítania medveďov bude Slovensko žiadať Európsku komisiu (EK) o eliminačnú kvótu na tieto šelmy. Sčítanie by mohli ukončiť tento rok. V piatok to médiám povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý očakáva, že zozbierajú 10.000 vzoriek.
„Vo Švédsku eliminujú 470 medveďov každý rok. Touto cestou pôjdeme aj my, keď dodáme EK sčítanie medveďov, ktoré rátame, že tento rok bude urobené,“ uviedol Taraba.
Vyjadril sa aj k prehratému súdu v súvislosti s povolením výnimky na odstrel ôsmich medveďov na Liptove. Rozhodnutie je podľa ministra o ničom a nemá na nič dosah, pretože súd sa vyjadroval k veciam, ktorým účinnosť skončila 31. decembra 2025. „Takže rozhodoval o niečom, čo nie je už teraz platné. Na otázky, ako treba identifikovať medveďa, nevedel sudca odpovedať, či ho treba vážiť alebo ho treba dať na váhu, alebo zobrať časť srsti a bežať do laboratória a zistiť jeho DNA,“ poznamenal. Taraba tvrdí, že zákon nehovorí nič o forme detekcie alebo definovania medveďa.
