Taraba nariadil hĺbkový personálny a finančný audit v SHMÚ

Bratislava 7. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nariadil hĺbkový personálny a finančný audit v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády.



„Máme informácie, že tam má existovať takmer 1500 dohôd na inštitúcii, ktorá ma, myslím, menej ako 500 zamestnancov. Máme vážne podozrenie, ako bola táto inštitúcia riadená,“ povedal Taraba s tým, že takýto počet dohôd je v čase konsolidácie neprijateľný. Dodal, že je neprípustné, aby nespravili hĺbkovú kontrolu toho, ako bol SHMÚ manažovaný jedným riaditeľom dlhé roky.



„Mám záujem, aby to bola špičková inštitúcia. História je však taká, že strácajú jednu zákazku za druhou. Je pred nami veľká cesta všetko zlepšovať, som na to pripravený,“ poznamenal Taraba. SHMÚ má podľa neho možnosť skvelého rozvoja.



Zamestnanci SHMÚ varujú pred krízou v ústave, ktorá ohrozuje jeho odbornú integritu, prevádzkyschopnosť aj medzinárodné renomé. Upozorňujú na nútené prepúšťanie, krátenie rozpočtu, personálny rozklad, odbornú deštrukciu a stratu dôvery vo vedenie. Adresovali preto otvorený list vedeniu SHMÚ, Ministerstvu životného prostredia SR, Úradu vlády SR a verejnosti. Poverená riaditeľka ústavu Ivana Herkel sa má tento týždeň stretnúť s vedením envirorezortu, následne so zástupcami odborových organizácií SHMÚ a aj so zástupcami petičného výboru.