Taraba: Národné parky sa musia vedieť ekonomicky postaviť na nohy

Bratislava 5. januára (TASR) - Národné parky sa musia vedieť postaviť ekonomicky čo najviac na vlastné nohy. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Deklaruje, že tomu bude v tomto roku venovať čas a úsilie. Začne rokovania s predstaviteľmi obcí, turizmu, ochrany prírody a ostatnými, aby našli zhodu. "Týmto otvoríme skutočnú diskusiu o zonácii," povedal Taraba.



Slovenské národné parky prešli takou reformou, že sú podľa ministra odrezané od všetkých príjmov. "Z Envirofondu, ktorý má príjmy z emisných povoleniek priemyslu a primárne sa majú peniaze vracať do zelenej transformácie ekonomiky, odkanalizovania obcí a podobne, sa nalievajú desiatky miliónov do národných parkov, lebo zbabraná reforma ich obrala o všetky peniaze," skonštatoval.



Taraba je podľa vlastných slov za transparentnosť. Budúci týždeň preto plánuje ísť do Tatranského národného parku a informovať verejnosť, "v akom ekonomickom marazme sú národné parky". "Vystavím reálny účet, pozostávajúci z rôznych skrytých dotácií cez eurofondy a podobne," poznamenal.