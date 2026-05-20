Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo
Bratislava 20. mája (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia Slovenskej národnej strany (SNS).
„Pred mesiacom pán predseda SNS verejne povedal, že som veľmi dobrý manažér na funkcii ministra. Ďakujem mu za túto podporu, ktorú mi vtedy adresoval. Preto neverím, že k požiadavke na moje odvolanie reálne prišlo. Som minister, čo nemá kauzy, rezort spravujem s množstvom šikovných ľudí, veľa z nich mi dokonca dal priamo pán predseda SNS a ak boli šikovní a osvedčili sa, sú vo funkciách,“ napísal Taraba.
Ako doplnil, verí, že národná politika je o obsahu a nie o permanentnom vytváraní konfliktov. „Preto beriem všetky zverejnené informácie s veľkou rezervou. Ľudia chcú od politikov riešenia a výkon, preto sa týchto klebiet nebudem zúčastňovať,“ dodal.
SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Taraba podľa strany už tri roky riadi predmetný rezort plne autonómne, vrátane personálnych nominácií, pričom dlhodobo nedochádza k žiadnej vecnej diskusii ani o podstatných materiáloch pripravovaných ministerstvom.
