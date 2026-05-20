Taraba: Novela rieši vrátenie nákladov štátu za sanáciu envirozáťaží
Novela hovorí o tom, že poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Štát bude mať také práva na pozemky, na ktorých bude odstraňovať envirozáťaže, aby sa k peniazom naspäť dostal. Po stredajšom rokovaní vlády o tom uistil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zabezpečiť to má novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, ktorá v stredu prešla na vláde. Nerozumie, prečo sa proti novej legislatíve postavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
„Štát bude mať záložné právo na pozemky a bude môcť automaticky žiadať o úhradu rozdielu, ktorý pri zhodnotení nastane pri sanovaných pozemkoch. Následne, samozrejme, príde k tomu, že náklady s tým spojené sa štátu vrátia,“ priblížil minister. Návrh novely považuje za efektívny nástroj, ako bude môcť štát vymáhať náklady za záťaže, za ktoré má niesť zodpovednosť, keďže nie je známy ich pôvodca. „Zákon, ktorý dnes prešiel, hovorí veľmi jasne, že sa bude vždy robiť znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude mať štát povinnosť si uplatniť pohľadávku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný,“ vysvetlil.
Novelu zákona podľa Tarabu konzultovali aj s Európskou komisiou. „Bolo veľmi dôležité stanoviť, podľa akého mechanizmu to pôjde, pretože ak napríklad použijete európske peniaze na sanácie, udržateľnosť projektov je päť rokov a na Slovensku je termín na vymáhanie pohľadávok desať rokov,“ skonštatoval.
Jediný minister, ktorý sa na vláde pri tomto zákone zdržal, bol podľa Tarabu Huliak. „Je tu zákon, ktorý má garantovať, že žiaden Istrochem sa nedá robiť bez toho, aby na pozemkoch pána Babiša bolo záložné právo v prospech štátu, a zrazu on za to nezahlasuje,“ skonštatoval. Huliak ešte pred rokovaním vlády novinárom povedal, že návrh legislatívy je protiústavný a bude ho blokovať. „Ak máte ústavné vlastnícke právo a má prísť k vám niekto na pozemok, mali by ste s tým súhlasiť,“ vyhlásil.
Novela hovorí o tom, že poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Rovnako tak sa má stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Nadmernú pomoc by mal byť štát povinný od príjemcu vymáhať.
Téma zodpovednosti za odstránenie environmentálnej záťaže sa rieši aj pri pozemkoch bývalého podniku Istrochem. Areál bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave, dnes Istrochemu, kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality.
