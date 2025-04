Taraba: O Gabčíkove by mohol v pondelok hovoriť Fico s Orbánom

Bratislava 23. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na stredajšom rokovaní vlády informoval o stave rokovaní s Maďarskom o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Podľa Tarabu by mohlo byť Gabčíkovo jednou z tém pondelkovej (28. 4.) návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána na Slovensku.



„Myslím si, že Maďarsko aj Slovensko sú v súčasnosti dostatočne vyspelé politické garnitúry, ktoré sa chcú dohodnúť, ktoré vedia nájsť zhodu medzi štátmi, keď už nás Dunaj nebude deliť, ale bude nás spájať,“ povedal novinárom Taraba. Zároveň navrhol prerušiť rokovanie o materiáli vzhľadom na to, že téma sa môže posunúť na pondelkovej návšteve Orbána. „Základný princíp bol informovať premiéra a celú vládu pred rokovaniami s maďarskou stranou. A prerušili sme to vzhľadom na to, že sú tam určité modality dohody a predpokladám, že premiér túto tému posunie v pondelok v debate s Orbánom ďalej a my na základe toho potom upravíme línie dohody,“ doplnil.



Medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros podpísali predsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky v Budapešti v roku 1977. Maďarsko v roku 1989 od projektu odstúpilo, vtedy už bola väčšina prác na slovenskej strane ukončená.



Medzinárodný súdny dvor v Haagu vyniesol v roku 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a SR a potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo SR po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené.



Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.