Taraba: Obete treba podporovať, aby rýchlo nahlasovali znásilnenie

Bratislava 22. februára (TASR) - Vláda si stojí za tým, že riešiť znásilnenie po 20 rokoch je takmer nemožné. Obete treba podporovať, aby čo najrýchlejšie nahlasovali takýto trestný čin, pretože vtedy je najefektívnejšie ho vyšetriť. Po rokovaní štvrtkovej vlády to uviedol podpredseda vlády a šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).



"Ak prijmeme teóriu, že treba na to 20 rokov premlčaciu lehotu, tak sa pýtam, prečo nie 30, 40 alebo počas celej doby života ženy. Argument 20 rokov nemá žiadne opodstatnenie," poznamenal Taraba.



Úpravu premlčacích lehôt dostane parlament podľa neho v utorok (27. 2.). "Keď chcú, aby tam bola 20-ročná lehota, my sa tomu nebránime, aj keď v tom technicky ani prakticky dôvod nevidíme," skonštatoval minister. Pripomenul, že vláda dala priestor prezidentke Zuzane Čaputovej, aby "veľkú novelu" Trestného zákona vrátila naspäť do parlamentu, čo nevyužila. "Pustila sa do, pre nás, nejasného právneho postupu," podotkol Taraba.



Vláda vo štvrtok rozhodla, že pri trestných činoch, ako je znásilnenie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Účinnosť úpravy navrhuje od 15. marca, čiže k rovnakému dátumu, ku ktorému má nadobudnúť účinnosť "veľká novela" Trestného zákona schválená 8. februára. Prezidentka, ako aj opoziční poslanci parlamentu napadli novelu na Ústavnom súde SR.