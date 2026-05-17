Taraba odcestoval do Azerbajdžanu,zúčastní sa Svetového mestského fóra

Na archívnej snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) . Foto: TASR - Pavel Neubauer

Minister na pracovnej ceste absolvuje aj viaceré bilaterálne rozhovory.

Bratislava 17. mája (TASR) - Minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba (nominant SNS) odcestoval na pracovnú návštevu Azerbajdžanu. Zúčastní sa tam na Svetovom mestskom fóre. Slovenskú republiku bude na ňom zastupovať na základe poverenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Zasadnutie Svetového mestského fóra WUF13 je jedným z najväčších podujatí Organizácie spojených národov, ktoré sa koná prvýkrát v kaukazskom regióne a organizuje v spolupráci s azerbajdžanskou vládou. Zameriava sa na bezpečné a odolné mestá a komunity,“ ozrejmili.

Taraba na pracovnej ceste absolvuje aj viaceré bilaterálne rozhovory. Rokovať bude s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom, ministrom ekológie a prírodných zdrojov Rashadom Ismayilovom aj predsedom Štátnej agentúry pre vodné zdroje Zaurom Mikayilovom.

Vodnú diplomaciu označil Taraba za strategický prvok, ktorý Slovensku môže otvoriť dvere k novým formám medzinárodnej spolupráce. „Slovensko je bohaté na vodu a svet jej má málo. Sú štáty, ktoré musia hospodáriť s každou kvapkou a Slovensko vie byť inšpiráciou a dobrým partnerom pre technickú spoluprácu a výmenu poznatkov vo vodnom manažmente,“ dodal.
