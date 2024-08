Taraba odmieta kritiku, že rezort zazmluvnil externú advokátsku firmu

Bratislava 9. augusta (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) odmieta kritiku za to, že na rezorte zazmluvnil externú advokátsku firmu Podhorský & Partners. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že za doterajšie právne služby firme vyplatili 40.000 eur. Ministerstvo podľa Centrálneho registra zmlúv s ňou uzavrelo rámcové zmluvy za takmer 600.000 eur. Opozícia Tarabu kritizuje za uzavretie zmlúv a susedský vzťah s advokátom.



Taraba v stredu (7. 8.) informoval, že ministerstvo si zaplatilo právnika Patrika Podhorského, aby mu zanalyzoval situáciu v súvislosti so zálohovým systémom jednorazových nápojových obalov. "Pán Podhorský je advokát, ktorý vyšiel tendrom, a požiadal som ho, aby mi zanalyzoval tú situáciu, a zadal som úlohy, ktoré v novej legislatívnej činnosti chcem mať," podotkol šéf envirorezortu. Priznal, že advokáta poznal tri či štyri roky. S advokátskou firmou uzavrel podľa Centrálneho registra zmlúv rámcové zmluvy za takmer 600.000 eur. Z toho za doterajšie právne služby firme vyplatili 40.000 eur, povedal Taraba.



Zazmluvnenie advokátskej firmy na envirorezorte je podľa opozičného poslanca za hnutie Progresívne Slovensko Jána Hargaša dôkazom toho, že vláda myslí na svojich blízkych ľudí. Poukazuje pri tom na to, že právna kancelária patrí Tarabovmu susedovi z Modry. "Jeho firma mala v minulých rokoch priemerné tržby 300.000 eur, no len za dva a pol mesiaca s rezortom, ktorý vedie jeho známy, podpísala zmluvy za takmer 600.000 eur. Je tu veľké riziko konfliktu záujmov," skonštatoval Hargaš. Na susedský vzťah medzi advokátom a Tarabom poukázal aj opozičný poslanec za SaS Alojz Hlina.



"Nebudem robiť s ľuďmi, ktorí tu boli zažratí desať, 12, 15 rokov. Nebudem podpisovať dokumenty, ktoré tu pripravujú kadejaké predĺžené ruky od Budaja a Kiču. Budem robiť s ľuďmi, ktorým verím, dôverujem," reagoval Taraba. Vysvetlil, že v rámci zazmluvnenia externého právnika oslovilo ministerstvo päť právnických kancelárií napriek tomu, že nemuselo. V právnych službách na ministerstve podľa Tarabu urobili zmeny, ktoré Slovensku ušetria milióny. Zároveň vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby riešil poistky a právne služby na ministerstvách.



Mimoparlamentná strana Demokrati tvrdí, že firma si v niektorých prípadoch za jeden úkon môže účtovať 15.000 eur. Člen strany Michal Kiča preto podáva podnet na prešetrenie a ministerstvo žiada o dokumenty, za akých podmienok bola vybraná advokátska kancelária. Obracia sa takisto na Úrad vládneho auditu a ministerstvo financií, pretože sa domnieva, že časť služieb si objednáva envirorezort nehospodárne a nevie preukázať ich účelovosť.



Taraba na tlačovej konferencii poukázal aj na uzatváranie poistiek na ministerstve za minulej vlády. Situáciu riešil s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Chce, aby sa k tomu z rezortov spravila analýza. Podmienkou SNS na podporu konsolidačného balíka je, aby sa situácia s poistkami na ministerstvách riešila.