Taraba: Po útoku pri Hybe bolo eliminovaných 12 problémových medveďov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Po smrteľnom útoku medveďa v okolí Hybe a po opätovnom vyhlásení mimoriadnej situácie v okrese Liptovský Mikuláš už bolo eliminovaných na severe za deväť dní 12 problémových medveďov. Na sociálnej sieti to v nedeľu uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Informoval ho o tom riaditeľ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Štefan Kysel.



Novelizované zákony, ktoré zabezpečujú ochranu ľudí pred útokmi medveďov podľa Tarabu dokazujú, že sú efektívne a fungujú dobre. "Dávajú dostatočné nástroje dotknutým organizáciám a popritom nepovoľujú nekontrolovaný a svojvoľný odstrel, ktorý by narážal na záväzky Slovenska pri ochrane chránených druhov," napísal Taraba.



Podľa ministra je potrebné, aby obce, mestá a okresné úrady vyhlasovali v rizikových okresoch mimoriadnu situáciu a konali. "Aj vývoj na severe za uplynulé dni dokazuje, že to funguje," skonštatoval. Envirorezort podľa jeho slov plánuje tiež spustiť program osvety pre širšiu verejnosť.



Vláda v uplynulom týždni schválila materiál, podľa ktorého má Taraba do konca roka predložiť vláde návrh na vytvorenie zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch. Taktiež má prehodnotiť územnú pôsobnosť ŠOP v danej oblasti. Ako prvé zásahové tímy budú zriadené v Tatranskom Národnom parku a v Národnom parku Nízke Tatry. Aktuálne je na Slovensku päť zásahových tímov pre medveďa, a to Sever, Juh, Západ, Podpoľanie a Ponitrie.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s výskytom synantropného medveďa vyhlásil Okresný úrad Liptovský Mikuláš 5. októbra. Išlo o reakciu na tragický incident pri obci Hybe, kde stret s medveďom neprežil starší muž.