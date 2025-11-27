< sekcia Slovensko
Taraba podáva podnet na prokuratúru za nekonanie pri Istrocheme
Envirorezort za jeho pôsobenia považuje odstraňovanie envirozáťaží za najvyššiu prioritu.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre nekonanie svojich predchodcov pri ochrane zdrojov pitnej vody a odstraňovaní envirozáťaže v areáli bratislavského Istrochemu. TASR o tom informoval odbor komunikácie ministerstva životného prostredia s tým, že predchodcovia Tarabu mali rozhodnutie okresného úradu z roku 2016, podľa ktorého mali konať v mene štátu.
„Moji predchodcovia neurobili pri tejto najväčšej environmentálnej záťaži v strednej Európe ani základné kroky, ktoré boli určené okresným úradom, aby ochránili zdroje pitnej vody,“ podotkol Taraba.
Envirorezort za jeho pôsobenia považuje odstraňovanie envirozáťaží za najvyššiu prioritu. Patrí medzi ne aj likvidácia najväčšej environmentálnej záťaže v strednej Európe, ktorá ohrozuje zdroje podzemných vôd a celého Žitného ostrova, a to je areál bratislavskej Vrakune.
