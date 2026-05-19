Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Slovensko

Taraba pokračuje v návšteve Azerbajdžanu, stretol sa s prezidentom

.
Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Foto: TASR - Daniel Stehlík

Alijev na stretnutí poznamenal, že medzi oboma krajinami prebieha aktívna spolupráca.

Autor TASR
Baku 19. mája (TASR) - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba v utorok pokračoval v návšteve Azerbajdžanu. V hlavnom meste Baku sa stretol s prezidentom Ilhamom Alijevom. TASR o tom informuje na základe správy azerbajdžanskej agentúry APA.

Alijev na stretnutí poznamenal, že medzi oboma krajinami prebieha aktívna spolupráca. Pripomenul, že sa minulý týždeň v Baku stretol s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim a že koncom minulého roka navštívil Slovensko. Súčasné vzťahy označil za priateľské.

Taraba zdôraznil, že Slovensko vždy stálo pri Azerbajdžane a že dôrazne podporuje jeho územnú celistvosť. Ocenil tiež, že Azerbajdžan bol spoľahlivým dodávateľom vždy, keď Slovensko potrebovalo zemný plyn.

Podpredseda vlády SR sa v Azerbajdžane zúčastnil na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra (WUF13), kde Slovensko zastupuje na základe poverenia premiéra Roberta Fica. V pondelok sa tam stretol s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem a prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom.
.

Neprehliadnite

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov