Taraba požaduje, aby bol v každom NP zásahový tím na odstrel medveďa

Bratislava 6. októbra (TASR) - Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) predloží na rokovanie vlády návrh, aby každý národný park musel mať na svojom území vlastný zásahový tím na odstrel medveďov. Ako prvé budú zriadené tímy vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Zvýši to podľa neho reakciu pri odstrele medveďov v lokalitách, kde je vysoký výskyt ľudí. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Slovensko má vďaka legislatívnym zmenám, ktoré som inicioval na vláde a v parlamente pred pár mesiacmi, dostatočné efektívne nástroje, ktoré sú v súlade aj so smernicou Európskej únie, aby sme medvede predstavujúce riziko pre ľudí vedeli rýchlo eliminovať," povedal Taraba. Dodal, že pre zrýchlené konanie sa vyžaduje mať vyhlásenú mimoriadnu situáciu. Je to na kompetencii okresných úradov, samospráv a Štátnej ochrany prírody SR.



Počas týždňa dostane Taraba podľa vlastných slov analýzu, či existovali oprávnené žiadosti o odstrel medveďov za uplynulé mesiace, ktorým by ochranári neboli vyhoveli. Ako už avizoval, ak prišlo k zanedbaniu, dôjde aj k personálnymi výmenám.