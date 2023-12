Taraba privítal dohodu krajín EÚ o znižovaní odpadov z obalov

Brusel 18. decembra (TASR) - Dosiahnutá dohoda o znižovaní odpadov z obalov na úrovni EÚ je dobrá pre životné prostredie aj priemysel. Uviedol to v pondelok v Bruseli minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS) po zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Minister spresnil, že nosnou témou rokovaní bola podpora obehového hospodárstva a s ním súvisiace znižovanie odpadov z obalov a zvyšovanie používania recyklovaných plastov v obaloch, ako aj diskusia o monitorovaní kvality pôdy.



V tejto súvislosti ocenil, že sa Slovensku spolu s Českom a Fínskom podarilo presadiť zmeny a dohoda je "vyrovnaná" z pohľadu priemyslu aj z pohľadu životného prostredia.



Pri debatách o klimatických cieľoch EÚ do roku 2040 Taraba zdôraznil potrebu toho, aby Európa bola nielen lídrom v dekarbonizácii priemyslu a energetiky, ale aby sa do každej novej legislatívnej normy doplnili klauzuly umožňujúce priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých cieľov a ich prípadné prehodnocovanie, či neprimerane neohrozujú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a bohatstvo európskych občanov.



"Umožní nám to dodatočne prehodnocovať jednotlivé ciele, ktoré sme si stanovili, či naozaj sa napĺňajú a či neboli stanovené príliš ambiciózne," vysvetlil.



Ministri prebrali aj návrh smernice o monitorovaní pôdy, pri ktorom chce EÚ do roku 2050 dosiahnuť netoxické pôdne prostredie v členských krajinách. Slovensko tento cieľ podporuje za predpokladu, že sa zapracujú pripomienky, ktoré ochránia rozsah používanej pôdy na poľnohospodárske účely a zohľadnia špecifiká Slovenska z pohľadu environmentálnych záťaží.



Šéf envirorezortu využil pobyt v Bruseli aj na bilaterálne rokovanie s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusom Sinkevičiusom, s ktorým preberal aj otázku manažmentu divých šeliem. S predstaviteľmi slovinskej delegácie debatoval o regulácii a úprave vodných tokov po záplavách v Slovinsku a s maďarskou štátnou tajomníčkou pre životné prostredie Anikó Raiszovou hovorili o príprave agendy v envirooblasti počas predsedníctva Maďarska v Rade EÚ v druhej polovici roku 2024.



