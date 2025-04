Taraba ráta,že výberové konanie na šéfa SHMÚ vyhlásia na budúci týždeň

Bratislava 23. apríla (TASR) - V priebehu budúceho týždňa by malo Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásiť výberové konanie na post generálneho riaditeľa svojej príspevkovej organizácie - Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Predpokladá to šéf rezortu Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý po stredajšom rokovaní vlády vyjadril nádej, že sa o post bude uchádzať veľa kvalitných odborníkov.



„Verím, že urobíme manažérske zmeny, aby bola zo SHMÚ špičková organizácia,“ dodal vicepremiér.



V súčasnosti vedie SHMÚ Ivana Herkel. Minister ju do funkcie vymenoval 11. apríla, po tom, čo 9. apríla odvolal z riaditeľskej pozície Martina Benka. Tomu vyčítal nezvládnutie riadenia podniku, súvisiace predovšetkým so zlým manažovaním IT projektov, kritizoval aj neefektívne zamestnávanie veľkého množstva ľudí pracujúcich na dohodu.



Po stredajšom rokovaní vlády opakovane vylúčil šikanu v SHMÚ, na ktorú s poukázaním na odbornú a personálnu deštrukciu inštitúcie upozornili v otvorenom liste zamestnanci SHMÚ. Šéf envirorezortu naznačil, že za dôvodom otvoreného listu a kritiky môže byť práve nespokojnosť so snahou zmeniť súčasné pomery a riadenie SHMÚ.