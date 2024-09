Taraba: Rezort bude budúci rok nastavovať celý systém zberu textilu

Bratislava 4. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR bude počas budúceho roka nastavovať celý systém zberu textilného odpadu. Uviedol to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) po stredajšom rokovaní vlády. Slovensko je povinné zaviesť triedený zber textilu od 1. januára 2025.



"Čakáme ešte na nejaké rozhodnutie Európskej komisie v tejto oblasti. Ostatné veci vedia fungovať ako doposiaľ. Žiadna zásadná zmena tam nie je. Nevyvoláva to žiadne dodatočné náklady. Budeme to precizovať počas roka 2025," tvrdí Taraba.



MŽP zverejnilo na začiatku augusta metodickú príručku pre zber textilného odpadu. Určuje v nej povinnosti pre obce od 1. januára 2025. Obce musia podľa príručky okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad zberovými spoločnosťami. Únia miest Slovenska aj Združenie miest a obcí Slovenska príručku kritizovali. Celá zodpovednosť za zber sa podľa nich prenesie na samosprávy, s čím nesúhlasia.